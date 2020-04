Augusta, ladri nel cantiere navale

In due sorpresi dai carabinieri mentre portavano via prodotti del valore di 8.000 euro

AUGUSTA (SIRACUSA) – I carabinieri di Augusta hanno arrestato in flagranza due pregiudicati, Salvatore Stelo, 41 anni, e Daniele Del Fiume, 25 anni, per furto.

I due ladri sono stati sorpresi dai militari mentre portavano via da un cantiere navale in contrada San Lorenzo ad Augusta numerosi barattoli di vernice con utensileria industriale specifica per barche.

La refurtiva, completamente recuperata e del valore di circa 8.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. I due sono stati anche multati per aver circolato senza valida motivazione, in violazione delle norme anti coronavirus.