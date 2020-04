Catania, si schiantano con l’auto rubata

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Una pattuglia della polizia stradale di Catania intervenuta sulla tangenziale per i rilievi di un incidente stradale nei pressi dell’area di servizio Eni ha denunciato due cittadini romeni, a bordo di una Renault Clio che si è schiantata contro il guard rail.

Non solo circolavano senza nessuna giustificazione – trovandosi fuori dal proprio comune di residenza, ossia Paternò – in spregio alle norme di contenimento della pandemia in corso; ma la macchina era stata rubata qualche giorno prima a Catania. Il conducente, un trentenne pregiudicato per vari reati, era privo di patente di guida e di altri documenti di riconoscimento.