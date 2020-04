Sbarco di Pasqua a Pozzallo

Share Tweet Whatsapp Email

POZZALLO (RAGUSA) – Un gommone grigio con meno di 100 migranti è in banchina nel porto di Pozzallo. Sono tutti uomini. Lo sbarco è già iniziato e una ventina di persone sono state già controllate e sottoposte al controllo della temperatura.

La macchina organizzativa è già operativa ma il problema sarà il collocamento dei migranti perché il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che si trova in banchina, chiede alle autorità competenti di trovare un centro dove ospitarli “perché nell’hot spot dove c’è un migrante egiziano di 15 anni in isolamento perché positivo al coronavirus non potranno andarci”.