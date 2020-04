Palermo, investe motociclista e scappa

Incidente in via Ammiraglio Rizzo, il pirata della strada si presentato poco dopo ai vigili. Un 36enne in prognosi riservata

PALERMO – Ha provocato un incidente a bordo di una Fiat Punto a Palermo, in via Ammiraglio Rizzo, ed era fuggito. Poco dopo si è presentato agli agenti della polizia municipale di Palermo che stavano eseguendo i rilievi. Adesso rischia una denuncia per lesioni gravi e omissione di soccorso.

L’incidente si era verificato ieri pomeriggio. Un motociclista di 36 anni era finito per terra; trasportato all’ospedale Villa Sofia è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Un uomo e una donna, a bordo dell’auto, prima erano scesi e poi erano risaliti dandosi alla fuga.

I clienti di un panificio in coda per comprare il pane avevano assistito alla scena. L’incidente era stato ripreso anche dalle telecamere. I vigili sarebbero arrivati presto alla coppia a bordo dell’auto. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incidente. Se ci sia stato un impatto tra l’auto e la moto o se l’auto abbia tagliato o meno la strada al motociclista