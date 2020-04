Tenta di entrare in tribunale con le forbici

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il nigeriano Osayi Osahghea, 22 anni, per lesioni personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane si è avvicinato all’ingresso del Tribunale di Catania urlando frasi sconnesse in lingua inglese, manifestando un evidente stato confusionale.

Immediatamente all’extracomunitario è stato impedito l’ingresso al Tribunale dai militari di servizio. Il ragazzo ha avuto una reazione aggressiva, portando la mano dentro al giubbotto come se volesse estrarre un’arma e spintonando il carabiniere.

Un altro militare accorso in aiuto del collega ha tentato di bloccare l’extracomunitario alle spalle il quale, però, ha estratto un paio di forbici minacciandoli e costringendo così i carabinieri, dopo una violenta colluttazione, a disarmarlo e ammanettarlo. Sembra che il giovane abbia agito per manifestare lo stato d’indigenza in cui versa.

L’arrestato, ammesso alla direttissima, è stato condannato dal giudice a 10 mesi di reclusione.