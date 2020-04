Share Tweet Whatsapp Email

PALERMO – La Sartoria Sociale di Palermo, in cui lavorano anche persone svantaggiate, sta realizzando mascherine composte da 3 strati di tessuto in cotone lavabile e igienizzato. Non sono omologate e sanificate, ma sono comunque una forma di protezione. Le mascherine sono ordinabili tramite l’email info@sartoriasociale.com. La spedizione è gratuita a Palermo.

Sartoria Sociale è un’impresa no profit, tutti i proventi vengono reinvestiti in attività produttive e sociali. Per ogni mascherina venduta se ne può donare un’altra a chi si trova in difficoltà. Alcune mascherine realizzate sono state donate alle carcerate del Pagliarelli, ai detenuti minori del Malaspina, alla casa famiglia “Casa di Batja” del Centro Diaconale “La Noce” e ai dormitori della Caritas.