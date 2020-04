Messinese morta al Cannizzaro

Share Tweet Whatsapp Email

Una 50enne di Pagliara (Me), positiva al Covid-19, da tempo in dialisi, è morta all’ospedale Cannizzaro di Catania dove sarebbe dovuta essere sottoposta a un intervento ai reni. Il sindaco di Pagliara (Me), Sebastiano Antonio Gugliotta, ha espresso “il più profondo rammarico suo e di tutta la comunità per la prematura scomparsa della donna”.

DIMESSO PRIMO PAZIENTE AD ACIREALE. Un primo paziente è guarito dal Covid-19 all’ospedale di Acireale ed è stato dimesso. E’ un 69enne del catanese che era ricoverato nell’Uoc di Anestesia e rianimazione. E’ stato curato con terapia standard associata all’utilizzo degli anticorpi monoclonali, dapprima con il tocilizumab e successivamente con il siltuximab, un nuovo farmaco utilizzato in fase sperimentale nei pazienti con Covid-19.

Per lui i tamponi di controllo sono risultati negativi e ha fatto rientro a casa. Nella Terapia intensiva dell’ospedale di Acireale sono quattro i pazienti ricoverati, di cui tre per Covid-19. “Le strategie terapeutiche stanno dando buoni risultati – spiega il direttore dell’Uos di Anestesia e rianimazione, Giuseppe Rapisarda – così come sono significativi i risultati che si stanno conseguendo grazie alle misure di contenimento disposte dai governi nazionali e regionali”.