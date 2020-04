Macellaio positivo, in città scatta la gogna

Share Tweet Whatsapp Email

RAGUSA – Un macellaio di Ragusa è risultato positivo al Covid-19 e in città è scattato l’allarme. La macelleria in via precauzionale è stata chiusa dai familiari ma via social è scattata la gogna, tant’è che il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì è stato costretto a intervenire per fare un po’ di chiarezza.

“Il titolare, risultato ieri positivo al tampone, si era già opportunamente posto in isolamento – scrive il sindaco – e i familiari hanno deciso di chiudere a scopo precauzionale la macelleria, nella quale comunque erano a lavoro dipendenti che non avevano avuto contatti diretti con il soggetto. È stato subito attivato il protocollo previsto in questi casi per ricostruire eventuali rapporti con altre persone, che nel caso di rischi, saranno direttamente informate. Anche i familiari conviventi sono stati sottoposti a tampone. Quanto alla rapidità dei risultati, di cui è competente l’Asp, ho già chiesto verifiche ed è stato chiarito che i referti vengono forniti dando priorità ai soggetti sintomatici. A tutti i ragusani chiedo lucidità e ragionevolezza: lasciamo che siano le autorità competenti e non le catene whatsapp a ricostruire i fatti”.