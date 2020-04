La carica dei 1.000 contro furbetti di Pasqua

Catania . Domenica e lunedì spiegamento di forze dell’ordine per potenziare i controlli in tutta la provincia

CATANIA – In occasione delle festività pasquali, sarà potenziato il piano di controlli per il rispetto delle misure per il contenimento della pandemia Covid-19, già in atto nell’area metropolitana di Catania e nell’intera provincia da alcune settimane.

Il questore di Catania Mario Della Cioppa ha emanato una dettagliata ordinanza: per le due giornate di domenica e lunedì, con una rimodulazione dei presidi negli snodi di maggiore afflusso, verranno impiegati sul campo ben 1.000 uomini, tra agenti della Polizia, carabinieri, i militari della guardia di finanza, gli agenti della Polizia locale, le unità navali della Capitaneria di Porto e della guardia di finanza e i militari dell’esercito.

Per le aree della provincia che sono da sempre la meta delle gite fuori porta, ai poliziotti dei commissariati di Acireale, Adrano e Caltagirone, saranno affidati i controlli dei flussi veicolari, anche nei confronti di chi potrebbe essere tentati di “svicolare” per stradine secondarie.

Anche gli uffici investigativi della Digos e della Squadra Mobile saranno presenti per vigilare, insieme a Volanti e MotoVolanti, i luoghi della città “sensibili” alle passeggiate o alle “sgambate” domenicali e festive, come ben noto ancora non consentite.

L’elicottero della Polizia garantirà che nessun “furbetto” possa trovare vie d’uscita a quella che dev’essere una responsabile pausa da qualsiasi occasione per recarsi fuori casa. Vista la chiusura di ogni attività commerciale (tranne le farmacie) e ogni attività ludico-ricreativa, non c’è alcuno scopo di circolare, se non quello di incorrere nelle sanzioni previste per le violazioni del lockdown, per poi tornare, comunque, a casa.

Un servizio definito dalla questura “non di repressione, ma di protezione” e “a garanzia che nessun altro catanese debba ammalarsi per l’egoismo o la superficialità di pochi”. Quindi il rinnovo dell’invito a “restare a casa”.