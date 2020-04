Catania deserta: preso il topo d’auto

Rompe il vetro di un suv in via Caserta, arrivano i poliziotti. Donna danneggia auto con ombrello: fermata

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Tenendo più alta l’attenzione per i furti d’auto di notte nella città deserta, la polizia di Catania ha sorpreso il trentenne F. G., pregiudicato che dopo aver infranto il vetro di un suv parcheggiato in via Caserta, all’angolo con viale Vittorio Veneto, rovistava al suo interno.

Gli agenti lo hanno bloccato mentre stava cercando di allontanarsi a bordo della sua macchina. Aveva un martelletto frangivetro nascosto sotto il sedile lato guida e alcuni kit, presumibilmente rubati da altre auto.

Nel corso della serata ieri è stata denunciata per danneggiamento aggravato di un’auto una donna, la 50enne C. G., la quale, senza un apparente motivo, utilizzando un ombrello ha danneggiato una macchina parcheggiata in via Regina Bianca. Grazie alla segnalazione di un testimone, è stata rintracciata.