S. Giovanni La Punta, allarme in casa riposo. Il sindaco: “Casi positivi ma asintomatici”

In quarantena nella struttura 14 tra anziani e dipendenti. Bellia: “Costantemente in contatto con l’Asp”

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – E’ allarme in una casa di riposo di San Giovanni La Punta: ad eccezione di due anziani ‘negativi’, sono risultati positivi, ma asintomatici, tutti gli altri 10 ospiti della struttura.

Il personale positivo e asintomatico, in tutto quattro persone, è stato posto in quarantena obbligatoria nella struttura. Un dipendente ‘negativo’ è stato esonerato dal servizio mentre il resto del personale, che non era al lavoro, è stato posto in quarantena a casa.

“In tanti in questi giorni avete inondato la mia pagina social, e non solo, di domande e perplessità sulla situazione della struttura – scrive il sindaco Nino Bellia in un post su Facebook -. Sono stato costantemente in contatto con l’Asp e anche con la responsabile della struttura la quale mi ha comunicato di aver ricevuto la visita dei medici dell’Asp i quali hanno eseguito un ulteriore controllo presso la struttura per verificare le condizioni sanitarie degli ospiti e del personale”.

“Sono stati resi noti inoltre i risultati dei tamponi eseguiti due settimane addietro: l’esito è che tutti sono risultati positivi ma asintomatici, ad eccezione di due anziani risultati negativi e posti in isolamento in una parte della struttura. Il personale positivo e asintomatico è stato posto in quarantena obbligatoria all’interno della struttura con il divieto assoluto di allontanarsi”.

“Un dipendente della casa di riposo è risultato negativo al tampone ed è stato esonerato dal servizio, mentre il resto del personale è stato posto in quarantena domiciliare all’interno delle loro abitazioni”.

“Rassicuro quindi tutti coloro i quali hanno sollevato perplessità in merito alla vicenda poiché l’Asp sta estendendo i controlli a tutte le strutture residenziali per anziani del nostro territorio, attraverso la sinergia della polizia Municipale che tramite una mappatura, consentirà agli uffici sanitari dell’Asp di pianificare le attività di controllo per monitorare ospiti e personale dipendente. Vi invito pertanto a non abbassare la guardia”.