Troppo nervosi i due ragazzi fermati in auto: uno nascondeva la droga nelle mutande

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia, nell’ambito dei controlli effettuati per garantire l’osservanza delle norme anti Covid-19, hanno fermato due giovani del posto, di 21 e 19 anni. Erano a bordo di un’auto: mentre li stavano sanzionando, i militari non hanno potuto fare a meno di constatare il particolare nervosismo manifestato dal passeggero che, di fatto, li ha indotti a effettuare una perquisizione. Nascoste dentro gli slip indossati dal giovane, 6 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto.