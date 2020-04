Noia da coronavirus: elude la sorveglianza speciale e va in giro con un altro pregiudicato (FOTO)

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Aci Catena hanno arrestato il 47enne Sebastiano Sicari per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Nel corso di un controllo effettuato per la l’ottemperanza alle norme di contrasto al Covid-19 i militari hanno riconosciuto l’uomo che, a bordo di una Opel Meriva condotta da un 49enne anche lui pregiudicato, stava tranquillamente facendo un giro per ingannare la noia da coronavirus.