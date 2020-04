‘UniCt aiuta chi ti aiuta’, raccolti 60.000 euro

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – La campagna ‘UniCt aiuta chi ti aiuta’, avviata lo scorso 27 marzo dall’ateneo a sostegno degli ospedali catanesi impegnati nell’emergenza Covid-19, ha già raccolto oltre 60 mila euro, grazie alle donazioni di privati, aziende e centri di ricerca che si sono aggiunte ai contributi del personale universitario.

Parte dei fondi sono stati utilizzati per acquistare 1.800 tute protettive per sanitari, infermieri e operatori, e una prima parte del quantitativo è stata consegnata oggi ai reparti degli ospedali Policlinico, San Marco, Garibaldi e Cannizzaro.

Sono tute in Tyvek, un polietilene ad alta densità termolegato, repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol, che fa da barriera contro le particelle fini e le fibre, idoneo a proteggere chi opera a stretto contatto con i pazienti contagiati da Coronavirus. La campagna di solidarietà dell’ateneo prosegue comunque ad oltranza.

Con la raccolta fondi ‘UniCt aiuta chi ti aiuta’ di può continuare ad offrire un proprio contributo per sostenere il finanziamento delle strutture ospedaliere di riferimento, in particolare per l’acquisto di dispositivi di protezione, farmaci, ventilatori polmonari e altre apparecchiature fondamentali per la cura dei pazienti affetti da Covid-19.

E’ possibile fare una donazione tramite bonifico bancario all’Iban IT96N0521616903000008092222, intestato all’università di Catania, indicando la causale Coronavirus. Docenti e personale dell’ateneo possono inoltre donare una quota semplicemente autorizzando online la trattenuta dallo stipendio.