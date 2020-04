Incastrati dall’odore di marijuana in auto

Share Tweet Whatsapp Email

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 20enne Giuseppe Sammataro di Paternò e il 24enne Barbaro Luca Maria Cosentino per spaccio di droga.

I militari, durante controlli per garantire il rispetto delle disposizioni governative sul contenimento epidemico da Covid-19, nella rampa d’uscita del centro commerciale Etnapolis in contrada Valcorrente improvvisamente hanno notato che il guidatore di una Fiat Panda, con un passeggero a bordo, stava tentando di defilarsi dalla coda di auto in attesa del controllo per immettersi in un’altra rampa, così cercando una via d’uscita.

Immediatamente i militari, dopo aver fatto defluire velocemente le auto incolonnate, si sono messi all’inseguimento dei fuggiaschi riuscendo a bloccare loro la strada. Sentendo uno strano e inconfondibile odore, nell’auto, nascosti sotto il tappetino, hanno trovato una busta con 320 grammi di marijuana e 2.490 euro.