Villafrati, ottavo morto

Un uomo di 74 anni è morto questa mattina all’hospital Covid di Partinico (Pa). Era uno degli assistiti della Rsa Villa delle Palme di Villafrati. Salgono così a otto gli anziani morti dall’inizio della pandemia nella struttura sanitaria nel paese palermitano dove è scoppiato il primo focolaio e istituita la zona rossa. In ospedale sono ancora ricoverati due donne in Rianimazione, una che viene sempre dalla Rsa di Villafrati e una donna che proviene dalla clinica Villa Maria Eleonora di Palermo. Nel Covid Hospital di Partinico sono ricoverati altri 11 pazienti, le loro condizioni non sono gravi. Nell’ospedale ci sono 50 posti letto per pazienti in osservazione e 50 posti in rianimazione.

STUDENTE TORNA A CANICATTI’ DALLA SPAGNA: POSITIVO. Secondo caso di studente rientrato dalla Spagna risultato positivo al Civid-2019 al termine delle due settimane di quarantena a Canicattì in provincia di Agrigento. Il giovane era rientrato in città direttamente dallo stato dove studiava. A titolo precauzionale si era messo in quarantena ed essendosi autoregistrato sul sito dell’assessorato regionale alla Salute. Da qui il tampone che è risultato positivo e quindi l’obbligatorietà a un nuovo periodo di quarantena assieme agli altri componenti della famiglia per i quali è prevista l’effettuazione dei test.

SEI POSITIVI IN CLINICA PALERMITANA. Sei positivi al coronavirus alla Villa Maria Eleonora, la clinica palermitana dove si eseguono delicati interventi cardiochirurgici. Sono cinque pazienti e un’infermiera. Una donna di 73 anni è stata trasportata dalla struttura privata al al Covid Hospital di Partinico. Il personale della clinica è stato sottoposto a tampone dall’Asp e la struttura è stata messa in quarantena. L’infermiera si trova in isolamento nella propria abitazione. Medici e operatori che non erano di turno ieri sono stati posti in quarantena obbligatoria a casa.

PALERMO, MORTO ANZIANO CONTAGIATO IN GERMANIA. E’ morto all’ospedale Cervello di Palermo il pensionato di 83 anni di Lascari (Pa) contagiato dal Coronavirus durante un viaggio in Germania. L’uomo si era recato dal figlio e, quando era rientrato, aveva partecipato a vari incontri e a una cena sociale. Circa ottanta persone che erano venute in contatto con lui si erano volontariamente messe in quarantena. Negli ultimi giorni le condizioni del pensionato si sono aggravate e ora è morto nel reparto di terapia intensiva dove era stato trasferito.