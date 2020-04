Accecata dalla gelosia aggredisce rivale in strada: denunciata

SIRACUSA – Era accecata dalla gelosia. E quando ha incontrato per strada la donna che riteneva essere l’amante di suo marito prima l’ha insultata e poi l’ha colpita con schiaffi e calci. Infine le ha preso la borsetta che conteneva solo documenti ed è andata via. La vittima ha denunciato tutto alla polizia e gli agenti del commissariato di Noto hanno ritrovato nella casa la borsetta e denunciato la 28enne per percosse e violenza privata.