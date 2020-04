Riaperto cavalcavia danneggiato da un tir

Share Tweet Whatsapp Email

RAMACCA (CATANIA) – E’ stato riaperto al traffico il cavalcavia della Strada provinciale 25/I che sormonta la strada Ss 417.

Sono stati dunque conclusi i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia nella Strada provinciale 25/I che collega i comuni di Ramacca e Palagonia alla Ss 417 direzione Catania e Caltagirone, chiusa al transito dalla fine del 2018 a causa dei danni riportati da un mezzo fuori sagoma che aveva irreparabilmente compromesso la struttura.

L’opera è stata finanziata dal Dipartimento regionale della Protezione civile. Il cavalcavia interamente ricostruito è stato realizzato con travi in acciaio e soletta in cemento armato, previo rinforzo delle spalle esistenti. Per migliorare la visibilità delle rampe d’accesso ed aumentare gli spazi di immissione alla Sp 25/I, è stato riconfigurato l’intero svincolo. L’opera è stata completata con il rifacimento della pavimentazione, la posa di barriere metalliche di protezione ed nuova segnaletica stradale.