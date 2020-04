Portopalo, in giro a cavallo per la strada

Share Tweet Whatsapp Email

E’ stato sorpreso dai carabinieri a Portopalo di Capo Passero (nel Siracusano) mentre circolava in strada in sella al suo cavallo. Quando i militari lo hanno fermato l’uomo si è giustificato dicendo che aveva dovuto far fare una passeggiata all’animale.

Sono decine i casi di cittadini sorpresi fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo in provincia di Siracusa. C’è chi passeggia per strada e chi dice di essere alla ricerca di un distributore automatico di tabacchi. A Rosolini un ragazzo è stato sorpreso a circolare di notte per acquistare un accendino; ad Augusta è stata sanzionata una persona sorpresa in strada mentre era intenta a lavare la sua autovettura presso una fontana.