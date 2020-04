Oasi di Troina, quarta vittima

Share Tweet Whatsapp Email

C’è una quarta vittima tra gli ospiti dell’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina: è una 59enne, positiva al Covid-19, che è deceduta nell’ospedale Umberto I di Enna, dove era ricoverata dallo scorso 30 marzo. Nella struttura che accoglie disabili mentali gravi sono in corso altri tamponi. I risultati noti parlano di 157 persone contagiate: 100 ospiti e 57 operatori.

MAZARA: MORTO 78ENNE. Un uomo di 78 anni è morto a Mazara del Vallo (Tp) ed era positivo al coronavirus. “La città di Mazara del Vallo è vicina alla famiglia del nostro concittadino rimasto vittima del coronavirus. L’uomo era ricoverato dal 22 marzo presso il reparto di rianimazione Covid-19 dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, con un quadro clinico particolarmente delicato” dice il sindaco Salvatore Quinci.

SIRACUSA: CHIESTO BLOCCO RICOVERI UMBERTO I. Il blocco dei ricoveri e la sanificazione urgente dei locali. Li ha chiesti il direttore facente funzioni dell’Unità operativa complessa di Medicina interna dell’ospedale Umberto I di Siracusa, Alfio Cimino, dopo il risultato dei tamponi positivi per alcuni pazienti nel reparto. Il dottore ha inviato una lettera alla direzione dell’Asp di Siracusa nella quale chiede “il blocco transitorio dei ricoveri in Medicina e Geriatria, l’esecuzione dei tamponi di tutto il personale medico e infermieristico e la sanificazione dei locali per mettere in sicurezza i pazienti e gli operatori”.

RACITI: “RIMUOVERE DIRETTORE ASP DI SIRACUSA”. Intanto monta la polemica dopo l’inchiesta della trasmissione Report andata in onda ieri sera. “Oggi presenterò un’interrogazione al ministro della Salute per chiedere l’immediata rimozione del direttore generale dell’Asp di Siracusa, Salvatore Ficarra – annuncia Fausto Raciti, deputato del Partito democratico -, per i gravissimi fatti e comportamenti relativi alla gestione dell’emergenza Covid-19, alcuni dei quali avevamo segnalato in precedenza, poi aggravati da quanto emerso nell’inchiesta di Report andata in onda ieri sera”. “In Sicilia i cittadini hanno diritto a un sistema sanitario all’altezza, in grado di fronteggiare una crisi epidemiologica come questa e pare del tutto evidente che a Siracusa questo compito non possa essere affidato al direttore generale Ficarra”, conclude.

ARAGONA: MORTO IN CENTRO ACCOGLIENZA, TAMPONE NEGATIVO. Il tampone effettuato post mortem al ventenne ghanese morto sabato scorso ad Aragona, è risultato negativo. A renderlo noto è stato il sindaco di Aragona (Ag) Giuseppe Pendolino. Il giovane era ospite di un centro di seconda accoglienza per i richiedenti asilo politico. Secondo quanto emerso il ragazzo nei giorni precedenti aveva avuto febbre e diarrea. Una sintomatologia che ha portato i sanitari ad effettuare – per fare massima chiarezza – un tampone rino-faringeo post-mortem. Nell’attesa dell’esito, la struttura era stata isolata e i 24 migranti ospiti, nonché i lavoratori, erano stati messi in quarantena.