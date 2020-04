Il tour della Renault 4: ora è a Mazzarino. “Ragazzi d’oro mandati da servizi sociali”

Parla l’uomo che ospita gli artisti di strada: “Otto persone in 30 mq non potevano stare, ricorreranno contro la multa”. Il sindaco: “Segnalati in zona di campagna, assurdo” ( VIDEO )

Il tour degli artisti di strada arrivati in Sicilia indisturbati a bordo di una Renault 4 continua. Dopo la sosta ad Acitrezza, l’equipaggio si trova ora a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

Il sindaco del paese, Vincenzo Marino, nel suo video quotidiano alla cittadinanza ha annunciato di aver avuto segnalazione della presenza dell’auto e dei suoi passeggeri in una zona di campagna.

“Appena ricevuta la comunicazione – spiega il primo cittadino – ho subito avvisato i carabinieri. Loro si sono giustificati dicendo di essere autorizzati a spostarsi per motivi umanitari, poiché erano in 8 a dormire in una stanza ad Acitrezza. Qui sono stati accolti dal proprietario di una campagna loro conoscente”.

“Non abbiamo visto alcuna autorizzazione – aggiunge Marino – ma una semplice autocertificazione. E’ assurdo, certe cose non dovrebbero capitare. Ho parlato con la prefettura e li abbiamo subito posti in isolamento, oltre a sanzionarli. Nei prossimi giorni verranno anche sottoposti al tampone”.

In serata ha presola parola Luca Arcadipane, il 35enne che nella sua casa di campagna a Mazzarino ha deciso di ospitare i 4 ragazzi, 3 francesi e uno spagnolo: “Angelino, Leon Arthur e la ragazza Morgan sono persone d’oro. Sono stati mandati qui dai servizi sociali di Aci Trezza perché otto persone in 30 mq non potevano stare”.

“Sono stato contattato da un operatore del 118 o della croce rossa, non so bene, dopo il tam tam partito per cercare qualcuno che li ospitasse – dice – Mi ha chiesto se potevo accoglierli perché ad Aci Trezza non potevano stare. Ho dato la mia disponibilità. Lì gli hanno consegnato l’autocertificazione con lo spostamento dalla casa dove abitavano alla mia. Con il mio nome e i miei dati. Però oltre all’autocertificazione a loro non è stato dato nulla e dopo essere arrivati qui, lunedì all’alba, si è sparsa la voce e poi sono stati multati. Faranno ricorso”.

“Sono stati i servizi sociali di Aci Trezza a dire loro di partire di notte così non avrebbero dato nell’occhio. Non sono positivi al coronavirus e sono stati in quarantena. Ora staranno da me fino alla fine dell’emergenza. Sono ragazzi d’oro – conclude – non hanno un soldo perché non possono esibirsi per strada in questo periodo. Io non posso lasciarli fuori. Oggi ho fatto 300 euro di spesa. In questo momento la solidarietà dovrebbe essere la parola d’ordine per tutti”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che aveva a suo tempo tuonato contro l’arrivo della Renault 4 in Sicilia: “Signora ministra degli Interni Luciana Lamorgese – scrive in un post su Facebook riprendendo il video del collega – ha notizie della famosa Renault 4 che ha attraversato abusivamente l’Italia ed il 22 marzo ore 22.40 lo Stretto di Messina? Parli con Vincenzo Marino il Sindaco del comune di Mazzarino della provincia di Caltanissetta anzi si guardi questo video che risale a ieri sera e poi rassegni le sue dimissioni. La prego signora Ministra Lamorgese non denunci per lesa maestà anche il mio collega sindaco di Mazzarino”.