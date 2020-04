Trentenne in manette per rapina, associazione a delinquere e ricettazione (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il tribunale di Sciacca, hanno arrestato il 30enne romeno Ionut Cristian Craciun, residente nella città etnea. Già gravato dall’obbligo di dimora nel comune di residenza, dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato, rapina e ricettazione commessi nell’aprile del 2015 nei comuni di Catania, Castelvetrano e Sciacca. Il giovane è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.