Elude l’obbligo di soggiorno e va in giro in auto con una persona, arrestato (FOTO)

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato a Catania il 52enne Angelo Nicotra per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e delle misure anti coronavirus. I militari hanno imposto l’alt in via Bolano a una Renault Megane con due persone a bordo, il guidatore 51nne e il passeggero che, appunto, è risultato essere gravato dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.