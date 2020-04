Share Tweet Whatsapp Email

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – I carabinieri di Priolo Gargallo hanno arrestato per spaccio di droga Giuseppe La Rocca, 31enne catanese e siracusano d’adozione. In seguito a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di un panetto di marijuana di 120 grammi, 25 dosi di marijuana pronte per essere vendute e due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga. La Rocca è stato sottoposto agli arresti domiciliari.