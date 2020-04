Coronavirus, colletta dei detenuti catanesi

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Una colletta per sostenere la Protezione civile nella lotta al Coronavirus è stata avviata tra i detenuti della casa circondariale Piazza Lanza di Catania.

La sottoscrizione volontaria ha già raggiunto la somma di mille euro che la direzione della struttura penitenziaria provvederà a versare sull’apposito conto corrente. L’iniziativa di solidarietà è abbinata a un messaggio inviato all’esterno: “Dobbiamo fare tutto il possibile, noi dentro e vuoi fuori, per uscire prima possibile dall’emergenza”, e quindi “rimanete a casa: fatelo per voi, per noi, per tutti”.