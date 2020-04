“Un caffè sospeso”: ecco come sostenere piccoli negozi di quartiere in difficoltà

Share Tweet Whatsapp Email

Dal libro per bambini al mazzo di fiori, passando per vestiti, pranzi e prestazioni professionali: per aiutare piccoli negozi e realtà commerciali colpiti dalle restrizioni per la pandemia Covid-19 si può acquistare un buono oggi e utilizzarlo quando poi il locale potrà riaprire, oppure per consegne a domicilio.

È l’idea che sta alla base della piattaforma web “Un caffè sospeso”, nata a Piacenza da cinque ragazzi e ora diffusa in tutta Italia.

Con un buono acquisto si dà all’attività un piccolo aiuto per far fronte ai costi di gestione di questo periodo e si garantisce al cliente l’erogazione di un servizio che potrà essere emesso tramite consegna o quando l’attività riaprirà al pubblico.