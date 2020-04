Covid, scende il trend in Sicilia: +48. Contagio rallenta in tutta Italia

Share Tweet Whatsapp Email

Scende per il secondo giorno consecutivo il numero degli accessi in terapia intensiva: sono 3.977 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.317 sono in Lombardia. Calano anche i ricoveri: dei 91.246 malati complessivi, 28.949 sono poi ricoverati con sintomi – 61 in meno rispetto a ieri – e 58.320 sono quelli in isolamento domiciliare.

I malati complessivi sono 91.246, con un incremento rispetto a ieri di 2.972. Sabato l’incremento era stato di 2.886. Sono 21.815 le persone guarite, 819 in più di ieri (il dato precedente era 1.238).

“Con il dato di oggi sui deceduti, che sono 525, registriamo il numero più basso di deceduti dal 19 marzo a oggi – ha detto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli -. Queste buone notizie non ci devono portare ad abbassare la guardia, bisogna continuare a uscire solo per comprovate necessità”.

Borrelli ha spiegato che “nel nostro Paese si è avviata una fiorente attività produzione di mascherine a uso della popolazione. Ora sarà possibile la fornitura a tutta la popolazione”.

In conferenza stampa il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro ha confermato il cauto ottimismo: “La curva ha iniziato la discesa e scende anche il numero dei morti. Dovremo cominciare a pensare alla fase 2 se questi dati si confermano”.

MESSINA: POSITIVI 6 OSPITI DI CASA DI RIPOSO. Sono risultati positivi al coronavirus 6 ospiti della casa di riposo San Martino di Messina, che sono stati ricoverati nei Covid Hospital della città dello Stretto. Tampone positivo anche per un dipendente; lo screening sul personale verrà completato nelle prossime ore, la struttura è stata sgomberata.

I 6 ospiti risultati negativi sono stati sistemati in un’altra residenza cittadina, dove viene garantita la necessaria assistenza. Si procederà ora alla sanificazione della casa di riposo San Martino. Saranno inoltre effettuati controlli e monitoraggio sulle circa 70 case di riposo censite a Messina e provincia, sulle condizioni di salute degli ospiti e del personale, con i tamponi rino-faringei e la verifica del rispetto delle disposizioni ministeriali relative all’epidemia.

Intanto arriva una nuova guarigione al Policlinico di Messina dove una donna di 69 anni, ricoverata da circa una settimana per la positività al Covid-19, oggi è stata dimessa. Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente fino ad ora 15 le guarigioni e 24 i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.