Siracusa, positivi due sanitari dell’Umberto I

Share Tweet Whatsapp Email

“E’ chiaro che noi sanitari abbiamo la consapevolezza nella gestione di questa situazione di grave emergenza di vivere una quotidiana potenziale esposizione all’infezione, in particolar modo quando la soggettività clinica di qualsiasi paziente non è marcatamente evidente”, ha affermato il direttore del reparto di Oncologia medica dell’ospedale Umberto I di Siracusa Paolo Tralongo a seguito della positività del tampone al Covid-19 emersa su due operatori sanitari dopo la diagnosi di positività di una paziente che era ricoverata nel reparto di Oncologia. La paziente è stata trasferita al Covid Malattie infettive. Tutto il personale, sia della degenza ordinaria che del Dso-Dh è stato sottoposto a tampone, così come i pazienti. Tutti gli ambienti sono stati sanificati.

Intanto, la direzione aziendale dell’Asp di Siracusa ha disposto l’esecuzione del tampone a tutti gli operatori sanitari nel rispetto delle priorità indicate nell’ordinanza del presidente della Regione. Grazie all’arrivo in Sicilia dei reagenti e alla possibilità dell’Azienda di farli processare dal laboratorio privato accreditato di Avola e dal laboratorio dell’ospedale di Siracusa che partirà nell’imminenza, i referti dei tamponi eseguiti saranno restituiti in poche ore.

Cresce il numero dei pazienti ricoverati che hanno superato la fase critica tornati a casa in isolamento o trasferiti al Covid di Noto fino allo scadere dei 14 giorni per l’esecuzione, secondo protocollo, dei due tamponi l’uno a distanza di 24 ore dall’altro che confermeranno la negativizzazione e quindi la guarigione sierologica dalla malattia.

Sono ad oggi 24 i pazienti guariti clinicamente, cioè con la scomparsa dei sintomi, 2 guariti sierologicamente, 16 sono stati dimessi a casa in isolamento in attesa dei due tamponi, 17 trasferiti al Covid di Noto da dove 4 hanno già fatto rientro a casa. In tutto i pazienti al momento ricoverati in provincia di Siracusa sono 44, 13 al Covid di Noto, 20 al Covid Center di Siracusa, 5 al Covid dell’ospedale Muscatello, 3 al Covid pneumologia dell’Umberto I, 3 in terapia intensiva.

DUE BAMBINI DIMESSI A PALERMO. Risultano guariti, e pertanto sono stati dimessi, due dei tre bambini ancora ricoverati presso l’ospedale Di Cristina di Palermo perché positivi al coronavirus. I piccoli hanno effettuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo e hanno lasciato il nosocomio. Nei giorni scorsi un altro bimbo era stato dimesso. Resta ricoverato un solo bambino, le cui condizioni non destano preoccupazione.

AL CANNIZZARO 10 DIMESSI. È salito a dieci il numero dei pazienti Covid-19 dimessi dall’ospedale Cannizzaro di Catania. Ieri a tornare a casa, dopo 16 giorni di ricovero, è stata una donna di 56 anni. Prima di lei, nelle ultime due settimane, altre tre donne e sei uomini hanno lasciato il reparto di Malattie Infettive, dove sono stati presi in carico dopo il referto di positività al tampone rinofaringeo. Sempre ieri è stato estubato un paziente critico, che era stato trasferito in Rianimazione a causa dell’aggravamento delle condizioni e che ora è in miglioramento. Allo stato, sono 40 i pazienti affetti da Covid-19 trattati nella speciale sezione dedicata all’emergenza epidemiologica e nell’Unità operativa di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, entrambe dirette dal dott. Carmelo Iacobello. Altri sei pazienti sono ricoverati in Rianimazione.