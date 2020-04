Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Un 64enne che ha ferito con un colpo di martello alla testa un 60enne durante una lite condominiale nel rione Librino a Catania ed è stato bloccato e denunciato per lesioni personali aggravate dalla polizia. Sul posto sono intervenuti agenti delle volanti della Questura e personale del 118. La vittima è ricoverata in ospedale e tenuta sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita.