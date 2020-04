Share Tweet Whatsapp Email

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato il 46enne Biagio Iapichino per spaccio di droga. E’ stato trovato in possesso di 7 ovuli di eroina, un panetto di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga e, infine, 2.710 euro, provento dell’attività di spaccio. Iapichino è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. E’ stato anche sanzionato in quanto si aggirava per le vie cittadine senza alcun valido motivo.