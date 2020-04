Positivo al coronavirus esce per fare spesa

Caltanissetta . Dimesso da poche ore dall’ospedale non rispetta l’obbligo di permanenza domiciliare: è accusato di epidemia colposa

Share Tweet Whatsapp Email

CALTANISSETTA – I poliziotti della Digos hanno denunciato un nisseno per epidemia colposa. L’uomo, positivo al Covid-19, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione. Dimesso da poche ore dal reparto Malattie infettive dell’ospedale Sant’Elia, perché sintomatico al coronavirus, gli era stato intimato l’obbligo di permanenza domiciliare perché, anche se clinicamente guarito, ancora positivo al virus e quindi contagioso per gli altri.

Per questo motivo, all’atto delle dimissioni, precauzionalmente era stato accompagnato a casa con un’ambulanza del 118. Incurante dell’obbligo, mettendo in pericolo la salute pubblica, l’uomo è uscito da casa per acquistare beni alimentari, ma è stato intercettato da una pattuglia della Polizia impegnata nei controlli che l’ha riconosciuto.

Ieri sono stati quarantacinque i controlli compiuti dalla Polizia, eseguiti anche nei confronti dei soggetti positivi al virus e con obbligo di quarantena, finalizzati a prevenire e sanzionare condotte illecite.