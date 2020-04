Catania, in 7 nel garage per tagliarsi i capelli

Share Tweet Whatsapp Email

La polizia di Catania durante i continui controlli per verificare il rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid-19 ha scoperto a Librino un’attività abusiva di parrucchiere per uomo, priva di qualsiasi autorizzazione.

I poliziotti hanno notato uno strano via vai all’interno di uno spazio condominiale adibito a parcheggio, in un complesso in viale San Teodoro. In particolare, hanno visto due persone che entravano in uno dei garage: una volta dentro, si sono accorti che in quel locale, in uno spazio di appena 12 metri quadrati senza finestre e senza prese d’aria, era stata allestita l’attività di barbiere.

Un giovane era intento a tagliare i capelli a un cliente e altri sette avventori, tra i quali tre minorenni, attendevano il loro turno, sprovvisti di qualunque dispositivo di protezione e senza rispettare le distanze di sicurezza.

Dopo averli fatti uscire dal locale, gli agenti hanno proceduto a ritirare le relative autocertificazioni, nelle quali tutti e sette gli avventori affermavano di essersi recati lì per farsi tagliare i capelli. Tutti sono stati multati, al barbiere è stato contestato anche l’esercizio dell’attività, la mancata iscrizione alla Camera di Commercio, all’albo degli artigiani, con sanzione accessoria della chiusura a tempo indeterminato e l’apposizione dei sigilli sulla porta di ingresso del locale.

I carabinieri del Nas di Catania hanno individuato nella zona etnea uno stabilimento chimico che, oltre la produzione di classici detergenti per la casa e prodotti per la cosmesi, viste le attuali esigenze di mercato, si cimentava anche nella produzione di gel antisettico, ultimamente molto richiesto per l’igienizzazione delle mani.

A un attento esame sulle etichette apposte nelle confezioni di vendita non è sfuggito un particolare molto importante e cioè la mancanza del numero di registrazione rilasciato dal Ministero della Salute. Sequestrate 1.600 confezioni.