Fratelli sorpresi di notte a rubare in un negozio di frutta (FOTO)

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato i fratelli Fabio e Alessandro Longo di Aci Catena, di 44 e 42 anni, per furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La scorsa notte i militari, in via Sant’Onofrio ad Aci Sant’Antonio, notando la presenza di una Smart posteggiata nei pressi di una rivendita di frutta, hanno fatto irruzione e bloccato i due ladri i quali, dopo la forzatura della porta blindata, avevano già preso una considerevole quantità di generi alimentari.