Quasi 50.000 catanesi fermati: 30 arresti

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Arrivano i bilanci dei controlli anti-coronavirus a Catania. Si è svolta, in videoconferenza, presieduta dal prefetto, la seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il sindaco, il comandante della polizia locale, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri e quello della guardia di finanza.

Nel corso della riunione si è preso atto che continua in maniera incessante l’attività di vigilanza: ieri nell’intera provincia sono state 3.670 le persone controllate e 140 quelle sanzionate perché non in regola; mentre le attività e gli esercizi controllati sono stati 2.093.

Dal 12 al 31 marzo le persone controllate sono state 47.407, quelle sanzionate 2.876, 30 quelle arrestate. Nello stesso periodo, 30.294 gli esercizi commerciali controllati e 308 quelli sanzionati.

Il prefetto richiama i cittadini “perché continuino a osservare, come già praticato dalla gran parte di loro con senso di responsabilità, le disposizioni governative di prevenzione delle diffusione del contagio. Infatti i sacrifici che vengono fatti ora sono decisivi e avranno effetti positivi per il prossimo futuro a protezione di tutta la comunità e soprattutto dei più deboli e dei soggetti più esposti. Sono state comunque intensificate le iniziative di controllo da parte delle Forze dell’ordine affinché l’impegno dei cittadini non subisca flessioni”.

Particolare attenzione è stata prestata già dai giorni scorsi alla vigilanza dei supermercati. Il territorio è stato suddiviso in macro aree, per frenare gesti inconsulti, singoli o collettivi, nonché eventuali assembramenti.

“Le segnalazioni dei cittadini che vengono inoltrate alle forze dell’ordine – chiarisce la prefettura – sono comunque considerate come contributo di collaborazione per agevolare il rispetto delle misure governative”.