Share Tweet Whatsapp Email

ACIREALE (CATANIA) – Ieri pomeriggio la polizia di Acireale ha arrestato per furto nell’albergo delle Terme i romeni Petre Iancu, 35 anni, Ionut Cuti, 21, e Ionut Anghel Iordan, 25, tutti domiciliati presso il campo rom di San Giuseppe La Rena di Catania. Una telefonata ha segnalato la presenza di ladri in azione in via Alcide De Gasperi, nella struttura da tempo in disuso. I poliziotti sono riusciti a bloccare i tre uomini, sorpresi all’interno dell’edificio mentre prelevavano arredi, termosifoni e i telai degli infissi esterni, poco prima sradicati dalle pareti, per un valore di 9.000-10.000 euro.