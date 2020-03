Prefetto: ‘Controlli in case riposo di Catania’

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – In relazione ai casi di diffusione del virus Covid-19 verificatisi in case di cura e di ricovero per anziani il prefetto di Catania, nei scorsi giorni, ha chiesto al direttore generale dell’Asp di Catania di disporre urgenti verifiche in merito all’adozione delle necessarie misure precauzionali e l’effettuazione di immediati interventi preventivi nelle strutture in territorio provincia.

L’indicazione oggi è stata estesa anche ai sindaci nella loro veste di autorità sanitarie locali. Ai primi cittadini è stato chiesto, inoltre, di verificare, d’intesa con la l’Asp, l’osservanza delle misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.