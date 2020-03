Ferite sul 50% del corpo per un uomo, investito dalla deflagrazione in un villaggio collinare di Messina

MESSINA – Una bombola di gas è esplosa, poco dopo mezzanotte, in una casa di contrada Barna, nel villaggio di Santo Stefano Briga a Messina. Un uomo è rimasto gravemente ustionato ed è stato subito soccorso d’urgenza e trasportato al Policlinico in codice rosso con ustioni gravi per il 50 % del corpo. Sul posto i vigili del fuoco ed il personale del 118.