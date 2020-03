Coronavirus: i medici deceduti diventano 66, c’è anche una messinese di S. Teresa Riva

Gaetana Trimarchi aveva 57 anni e lavorava a Trento. Vittoria: paziente in ospedale per problemi vascolari, ma è positivo. Al San Marco di Catania 120 posti letti

Altri tre decessi tra i medici per l’epidemia di Covid-19. Tra questi c’è pure Gaetana Trimarchi, 57 anni, medico di famiglia che lavorava a Trento ma era originaria di Santa Teresa Riva (Messina).

Non ce l’hanno fatta, secondo quanto si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), neppure Norman Jones, cardiologo di Seregno (Como), e Roberto Mileti, ginecologo di Roma. Il totale dei camici bianchi deceduti a causa del contagio sale così a 66.

VITTORIA: IN OSPEDALE PER PROBLEMI VASCOLARI, E’ POSITIVO. Momenti di apprensione ieri nell’ospedale di Vittoria. Un paziente di Gela si è recato nella divisione di Chirurgia vascolare dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria per una tromboflebite ma durante gli accertamenti si è scoperta la sua positività al Covid 19 anche perché presentava problemi respiratori. E’ stato subito trasferito in terapia intensiva nell’Ospedale di Modica individuato in provincia di Ragusa come hub per il Covid 19, mentre, sono stati sanificati i reparti dell’ospedale di Vittoria che l’uomo ha visitato. Le sue condizioni di salute sono gravi.

CATANIA: 120 POSTI LETTO AL S. MARCO. Tre unità operative, 120 posti letto, attrezzature e personale medico e paramedico. Sono i numeri messi in campo dall’università di Catania all’ospedale San Marco per l’emergenza Covid-19. E’ stata avviata la macchina organizzativa che porterà, entro pochi giorni, ad ampliare la presenza del Dipartimento di Medicina a direzione universitaria nell’ospedale di Librino, uno dei Covid hospital della Sicilia, con il trasferimento dei reparti di Clinica Medica diretto dal prof. Pietro Castellino e di Pneumologia diretto dal prof. Nunzio Crimi. Che si aggiunge a Malattie infettive diretta dal dott. Arturo Montineri.

” I reparti che verranno dedicati al Covid – spiega il prof. Castellino, ordinario di Medicina interna e presidente della scuola Facoltà di Medicina dell’università di Catania – sono già funzionanti e quindi già attrezzati, attualmente sono occupati dalle Uoc di Chirurgia toracica e Maxillo facciale, ma si debbono comunque trasferire alcune apparecchiature in dotazione alla Pneumologia ed alla Medicina interna come ventilatori, ecografi, monitor, emogasanalizzatori e saturimetri. Non è un’operazione semplice attivare 48 posti letto, 24 per ciascun reparto, ma è ovvio che dobbiamo essere pronti in tempi brevissimi – afferma il prof. Crimi, ordinario di Malattie dell’Apparato respiratorio – e il trasferimento riguarderà anche il personale medico e infermieristico, specializzandi dell’ultimo anno di Medicina interna e Pneumologia, i nuovi abilitati post-laurea e specialisti provenienti dalla Sicilia e anche dal nord Italia, quindi già formati, specialisti della gestione dell’emergenza”.

Al Policlinico resteranno attivi i reparti di Medicina Interna, diretta dal prof. Salvatore Santo Signorelli, e una parte della Pneumologia, diretta dal prof. Crimi, che saranno dedicate a pazienti non Covid. “Di questo – sottolinea il porf. Crimi – dobbiamo ringraziare il personale medico e infermieristico che si dividerà tra il plesso “Rodolico” del Policlinico, 22 posti letto per Pneumologia, e il San Marco, altri 24 posti letto. Il personale, da questo punto di vista, è stato sempre disponibile, un dovere in questa situazione di emergenza.

IN SICILIA 1.408 POSITIVI. Sono 78 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri (+88), il dato è in leggera diminuzione. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di lunedì 30 marzo così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 14.758. Di questi sono risultati positivi 1.555 (+95 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.408 persone (+78). Sono ricoverati 559 pazienti (+37 rispetto a ieri), di cui 75 in terapia intensiva (+4), mentre 849 (+41) sono in isolamento domiciliare, 71 guariti (+6) e 76 decedut