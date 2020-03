‘Catania aiuta Catania’ a quota 60 mila euro, aderiscono Maxi Lopez e Diletta Leotta

Share Tweet Whatsapp Email

Raccolti già 60 mila euro dagli oltre mille donatori che in soli due giorni hanno versato un contributo nella piattaforma di crowdfunding gofundme.com/f/catania-aiuta-catania lanciata dal sindaco Salvo Pogliese e dal Comune di Catania per sostenere le famiglie catanesi in difficoltà economica per l’emergenza coronavirus.

Da oggi è possibile sostenere la campagna #Catania aiuta Catania anche con bonifico bancario (IBAN: IT43D0200816917000105890235; Causale: Catania salva Catania (facoltativo aggiungere cognome e nome o denominazione donatore), intestato a Comune di Catania.

Tra le personalità che stanno sostenendo l’iniziativa di solidarietà del Comune di Catania anche l’ex centravanti del Catania Maxi Lopez e la conduttrice televisiva Diletta Leotta (foto Facebook), che ha diffuso un messaggio social per sostenere le causa benefica della città etnea.

Anche altri due ex rossazzurri, il tecnico Vincenzo Montella e il difensore Nicola Legrottaglie, hanno aderito alla raccolta fondi. Il sindaco Salvo Pogliese ha postato un loro videomessaggio su Facebook.