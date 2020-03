“Vado in farmacia”: ma aveva l’eroina

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Palagonia hanno denunciato un 55enne e una 20enne per falsa attestazione. L’uomo, sottoposto a controllo dai militari, ha esibito un’autocertificazione sostenendo falsamente di essersi recato in farmacia, ma è stato trovato in possesso di una dose di eroina.

La donna, a sua volta, ha dichiarato altrettanto falsamente d’aver dovuto accompagnare con urgenza la propria zia alla locale guardia medica. Nei confronti dei due sono scattate le sanzioni previste dal decreto.

A Ramacca è stato invece denunciato un 29enne per violazione della sorveglianza speciale. I carabinieri, nella tarda serata di sabato, hanno effettuato un controllo non trovandolo in casa. Anche in questo caso sanzione amministrativa per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

A Siracusa, in zona Borgata, cinque persone erano intente a riparare l’auto di uno di loro, intorno alla quale stavano armeggiando in gruppo. A Cassibile e a Floridia diverse persone sono state sorprese mentre passeggiavano per le vie cittadine: tutti hanno dichiarato di essere usciti perché stanchi di rimanere chiusi in casa.