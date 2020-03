Sicurezza a rischio, farmacie cambiano orari

Share Tweet Whatsapp Email

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, con un’ordinanza ha rimodulato gli orari di apertura al pubblico delle farmacie, che sinora hanno osservato le disposizioni inserite nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La misura si è resa necessaria dall’urgente necessità di assicurare misure idonee alla emergenza sanitaria per il Covid 19 e nel contempo a tutela dell’incolumità pubblica.

Ecco i nuovi orari che saranno validi fino al 30 aprile prossimo: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 per il turno mattutino; dalle ore 13.00 alle ore 16.00, per le farmacie in turno diurno; dalle 16.00 alle 19.00, per le farmacie in turno pomeridiano; dalle 19.00 alle 8.30 del giorno successivo, per il turno di servizio notturno.

La rimodulazione oraria è stata sollecitata al sindaco da Federfarma Catania, l’associazione provinciale dei titolari di farmacia, e dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Catania per “i problemi – hanno scritto – che le farmacie stanno affrontando con particolare riguardo a quelli relativi alla sicurezza ed incolumità del personale e degli utenti della farmacia”. Ferderfarma e Ordine dei Farmacisti hanno anche chiesto un più serrato controllo delle forze dell’ordine nei territorio dove operano le farmacie.

Il Comune ha inoltre comunicato che domani, alle ore 12 davanti al Municipio in piazza Duomo, il sindaco Pogliese osserverà un minuto di silenzio per ricordare le vittime del coronavirus e per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari. Palazzo degli elefanti esporrà bandiere a mezz’asta, in segno di lutto per tutte le vittime e di solidarietà per le comunità che stanno pagando il prezzo più alto.