Covid: morti a Palermo e Villafrati. Sette positivi al Cannizzaro di Catania

Altri due decessi in Sicilia causati dal coronavirus. A Palermo è deceduto all’ospedale Cervello, dove si trovava da oltre 15 giorni intubato nel reparto Rianimazione, un uomo di 65 anni che da anni viveva a Balestrate. Le sue condizioni inizialmente non sembravano destare particolare preoccupazione, poi a causa anche di patologie pregresse, la situazione è precipitata.

Una donna di 92 anni che si trovava nella Rsa Villa delle Palme di Villafrati è invece morta all’ospedale Covid di Partinico. E’ la quarta persone positiva nella casa di cura che perde la vita. In questi giorni i contagiati nella Rsa di Villafrati, diventata zona rossa da martedì, sono 74. Ad essere risultati positivi sono stati 50 anziani e 24 operatori. Si attende ancora l’esito di un centinaio di tamponi.

DECEDUTO SINDACALISTA CATANESE. Gianfranco Raco, 69enne dirigente della Fit Cisl di Catania, è una delle vittime delle complicanze da coronavirus. Il sindacalista, che si occupava del settore Igiene ambientale, era ricoverato in ospedale dal 16 marzo scorso. La Cisl che rivolge “l’abbraccio dell’intera organizzazione sindacale alla moglie Rita e ai figli Francesco e Anna”.

“Gianfranco era un sindacalista serio e una persona d’altri tempi – afferma Mauro Torrisi, segretario della Fit Cisl etnea – ne ricordo l’impegno, la passione e la lealtà”. “Ci lascia un amico, una brava persona, un buon dirigente sindacale e padre di famiglia – commenta Maurizio Attanasio, segretario Cisl Catania – portato via da un nemico subdolo, da un’epidemia feroce, che sta mietendo fin troppe vittime”.

“GRAVE DIFFUSIONE AL CANNIZZARO”. Sette dei 19 pazienti ricoverati nell’Unità operativa di Neurologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania sono positivi al Covid-19. I tamponi sono stati eseguiti su tutti i ricoverati nel reparto, dopo che la settimana scorsa era stato individuato il primo contagiato. I 7 sono stati isolati dai negativi e trasferiti, in maniera protetta, nella sezione Covid-19. E’ scattata la sanificazione dei locali.

Il “grave caso di diffusione del Covid-19 al Cannizzaro” era stato segnalato dal Nursind (sindacato degli infermieri) di Catania. Il segretario territoriale Salvo Vaccaro ha chiesto la chiusura dell’unità operativa per il grave pericolo di contagio. Il Nursind ha spiegato che “il 18 marzo nel reparto di Neurologia un paziente è arrivato con febbre e tosse. Il giorno successivo è stato isolato ma è rimasto in reparto per 48 ore. Il paziente, secondo quanto segnalato, aveva febbre alta già la sera del ricovero”.

“Nel frattempo è stato assistito dal personale infermieristico che si è preso cura anche degli altri pazienti, cosa gravissima perché i casi sospetti vanno isolati sia in termini di locali sia di assistenza. Il 20 marzo il paziente è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive. Tutto il personale che già aveva denunciato carenza di dispositivi i protezione individuali, è stato sottoposto a tampone cosi come tutti i pazienti. Il 23 marzo il Cannizzaro ha emanato un comunicato col quale sembrava tutto sotto controllo. Il 29 marzo invece veniamo a conoscenza che molti pazienti si sono infettati e alcuni infermieri sono in malattia”.

La situazione insomma sembra complessa: “Nel frattempo – dice il Nursind – i pazienti risultati infetti sono stati assistiti da altro personale che a questo punto potrebbe aver contratto il virus e a sua volta averlo trasferito ad altri”.

Per questi motivi il sindacato chiede “l’immediata chiusura del reparto”.

MESSINA, CASA DI RIPOSO IN ISOLAMENTO. Il Covid team istituito dal Policlinico di Messina è intervenuto in una casa di riposo e una Rsa di S. Marco d’Alunzio. Nella casa di riposo nei giorni scorsi sette persone, tra ospiti e personale, erano risultati positivi al coronavirus. Ieri il sopralluogo nel centro nebroideo. Ospiti e personale della casa di riposo sono stati posti in isolamento. Gli anziani continuano a ricevere l’assistenza necessaria, anche con l’ausilio di apposito personale medico, e rimangono all’interno della struttura. In queste ore vengono tutti sottoposti a tampone, così come i familiari del personale che, preventivamente, si trovano ora in isolamento nelle proprie abitazioni in attesa dei risultati degli esami.

Identica misura è stata adottata nella Rsa, dove non si registrano casi sintomatici, ma poiché non possono escludersi contatti tra gli operatori delle due strutture, anche in questo caso si è proceduto all’isolamento di 42 ospiti e 27 dipendenti. Pure in questo caso è in corso l’effettuazione dei tamponi e si è proceduto all’isolamento domiciliare dei nuclei familiari degli operatori e di quegli operatori che avevano svolto servizio nei giorni precedenti.