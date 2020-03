Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato a Librino il 59enne Giovanni Andreoli e il 31enne Enrico Desi. I militari, mentre stavano svolgendo un servizio di controllo in viale Nitta, hanno notato i due uomini che venivano più volte avvicinati da giovani con i quali, poi, effettuavano un rapido scambio. L’immediato intervento ha provocato la fuga degli acquirenti ma non dei due spacciatori i quali, bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 24 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto.