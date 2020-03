Da Pavia a Modica, morta 73enne

Share Tweet Whatsapp Email

MODICA (RAGUSA) – È morta stanotte la donna di Modica arrivata da Pavia e ricoverata lunedì scorso in gravi condizioni all’ospedale Maggiore.

La 73enne partita da Pavia domenica scorsa aveva raggiunto la città ragusana volando da Milano a Catania con scalo a Roma e poi arrivata in taxi a casa sua. Le sue condizioni si sono aggravate immediatamente.

Sulla sua vicenda balzata alla cronaca dopo il video-messaggio su Fb del sindaco di Modica Ignazio Abbate che l’ha accusata di aver violato la quarantena, arriva anche la precisazione del direttore regionale degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera-Servizi assistenza sanitaria naviganti (Usmaf-Sasn), Claudio Pulvirenti: “All’arrivo all’aeroporto di Catania di domenica scorsa, la signora non presentava né linee di febbre, né ha riferito di stare male al personale dell’aeroporto addetto ai controlli sanitari”.

Anche i figli in risposta al sindaco Abbate hanno affermato che “la loro mamma non era affatto in quarantena a Pavia”. Per fare luce su questa vicenda intanto la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo.

Nel giro di 24 ore è la seconda morte per coronavirus in provincia di Ragusa. Ieri era morto un uomo di 71 anni, originario di Varese, ma residente a Marina di Ragusa