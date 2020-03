Oasi di Troina, prima vittima

Share Tweet Whatsapp Email

E’ morta stamattina nell’ospedale di Enna una ragazza ospite dell’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico Oasi Maria Santissima dove, al momento, sono presenti 70 persone positive al Covid-19: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori.

Era da molto tempo ospite dell’Irccs dell’Ennese ed era stata trasferita nel nosocomio tre giorni fa per problemi di saturazione di ossigeno. Lo rende noto l’Oasi di Troina sottolineando che la ragazza “aveva altre patologie pregresse associate” alla sua disabilità e che “le sue condizioni si sono aggravate la notte scorsa e stamattina il suo cuore ha smesso di battere”.

Il tampone per valutare se positiva al Covid-19 è stato fatto, ma si è in attesa dell’esito. “Sono notizie – afferma l’associazione Oasi Maria Santissima onlus – che mai avremmo voluto dare. Ci uniamo al dolore della famiglia che è stata già informata e di quanti l’hanno sempre accudita con amore”.

A Troina sono attesi, tra oggi e domani, 19 medici dell’esercito italiano per supportare gli operatori sanitari dell’Oasi. Oggi arriveranno i primi 7 sottufficiali medici, domani mattina arriveranno altri 9 sottufficiali e 3 ufficiali medici. Ad annunciarlo, il sindaco Fabio Venezia: “Desidero ancora una volta ringraziare il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – afferma il primo cittadino dell’Ennese – per aver accolto con tempestività la nostra richiesta e per l’attenzione dimostrata per la grave emergenza che stiamo vivendo a Troina”.

Lo stesso sindaco Venezia ha poi raccontato via Facebook di avere accusato sintomi sospetti: “Ringrazio quanti in questi minuti mi stanno chiamando e a cui non ho potuto rispondere purtroppo dalla notte scorsa ho avuto un’improvvisa febbre dolori al corpo e perdita delle forze. Ho appena fatto una Tac urgente e alcuni esami immediati e sono in attesa dei risultati”.

“Cercando di fare il mio dovere – aggiunge il sindaco – nei giorni scorsi sono stato purtroppo a contatto con persone risultate poi conteggiate e adesso sono in attesa di fare anche io il tampone. Per adesso resisto fin quando le forze mi esisteranno continua isolamento e da casa gestire in prima persona l’emergenza con l’aiuto prezioso dei miei assessori e dei miei collaboratori. Vi ringrazio della vostra vicinanza e del vostro affetto”.

AUMENTANO I CONTAGIATI A VILLAFRATI. Aumentano i contagiati nella Rsa Villa delle Palme a Villafrati (Pa), diventata zona rossa martedì scorso: i positivi al Covid-19 sono 74, due in più. A renderlo noto è stato il sindaco Franco Agnello in un una diretta Facebook.

Positivi 50 anziani e 24 operatori; i risultati sono arrivati in queste ore. “La situazione – dice Agnello – finora è sotto controllo perché si tratta di casi interni sostanzialmente alla Rsa dalla quale è iniziato tutto. Stiamo però facendo tamponi anche a quelle persone che, per ragioni lavorative, sono ancora adesso a contatto con il pubblico come chi lavora nei panifici, in farmacia. E anche ai medici e a chi è impegnato nella raccolta dei rifiuti. Attendiamo per i prossimi giorni il risultato di cento test”.

Il sindaco denuncia anche che qualcuno ha tentato di forzare la zona rossa. “Alcuni hanno provato a superare le transenne. Ricordo che è un reato penale. Questo comportamento denota irresponsabilità”.