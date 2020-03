In Sicilia le zone rosse diventano 4. Troina chiude dopo il primo decesso

Nel centro ennese i contagiati sono saliti a 94. Altri 88 casi nell’Isola, in totale 1.330 positivi . Perde la vita un dottore agrigentino. Un Covid-team a Siracusa. Ancora 756 morti in Italia, ma per gli esperti “ci sono grandi cambiamenti”

In Sicilia sono 1.330 gli attuali positivi al coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (l’aumento precedente era stato di 74). Questo il quadro aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 29 marzo). Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 13.814.

Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8).

MORTO MEDICO A CALTANISSETTA. E’ morto oggi pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta il medico di Palma di Montechiaro (Ag) Lorenzo Vella. Il professionista, 71 anni, medico del lavoro, era ricoverato dallo scorso 19 marzo. Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito ma i medici hanno tentato di tutto per salvarlo. Salgono così a cinque le vittime per coronavirus decedute all’ospedale Sant’Elia.

PRIMA VITTIMA ALL’OASI, TROINA DIVENTA ZONA ROSSA. Troina é il quarto comune siciliano che diventa zona rossa. Lo ha deciso, con una propria ordinanza, il presidente della Regione Nello Musumeci, sentito il primo cittadino del centro ennese, dove fino al 15 aprile vigerà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, a eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari, di beni e servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata e in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Il provvedimento si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato ben 94 casi di positività al coronavirus, essenzialmente circoscritti tra pazienti ed operatori del Centro Oasi.

Nella struttura, dove sono arrivati nei giorni scorsi due esperti scientifici inviati dalla Regione e alcune unità della sanità militare, si è registrato il primo decesso: è morta stamattina nell’ospedale di Enna una ragazza che ospite era da molto tempo ospite dell’Irccs ed era stata trasferita nel nosocomio tre giorni fa per problemi di saturazione di ossigeno. Lo ha reso noto l’Oasi di Troina sottolineando che la ragazza “aveva altre patologie pregresse associate” alla sua disabilità e che “le sue condizioni si sono aggravate la notte scorsa e stamattina il suo cuore ha smesso di battere”.

Il sindaco di Troina, Fabio Venezia, ha poi raccontato via Facebook di avere accusato sintomi sospetti: “Ringrazio quanti in questi minuti mi stanno chiamando e a cui non ho potuto rispondere purtroppo dalla notte scorsa ho avuto un’improvvisa febbre dolori al corpo e perdita delle forze. Ho appena fatto una Tac urgente e alcuni esami immediati e sono in attesa dei risultati”.

“Cercando di fare il mio dovere – aggiunge il sindaco – nei giorni scorsi sono stato purtroppo a contatto con persone risultate poi conteggiate e adesso sono in attesa di fare anche io il tampone. Per adesso resisto fin quando le forze mi esisteranno continua isolamento e da casa gestire in prima persona l’emergenza con l’aiuto prezioso dei miei assessori e dei miei collaboratori. Vi ringrazio della vostra vicinanza e del vostro affetto”.

UN LUTTO A MESSINA. E’ morta nell’ospedale Papardo a Messina una donna di 85 anni per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente era risultata positiva al Covid-19. Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 15 i pazienti affetti da coronavirus deceduti a Messina e in provincia.

ALTRI 756 DECESSI IN ITALIA: “MA MISURE FUNZIONANO”. Sono 10.779 i morti in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 756. Sabato l’aumento era stato di 889. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Sono complessivamente 73.880 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.815. Sabato l’incremento era stato di 3.651. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 97.689. Sono 13.030 le persone guarite, 646 in più di ieri; il precedente aumento era stato di 1.434.

“Negli ultimi 3 giorni si è verificato un calo sia del numero delle vittime sia dei ricoveri in terapia intensiva, grandi cambiamenti nell’ordine del 10-15% che dipendono dalle misure messe in atto e da un sistema sanitario che sta rispondendo”, ha detto il pneumologo e membro del Comitato tecnico scientifico Luca Richeldi in conferenza stampa. “Non dobbiamo fermarci ai numeri – aggiunge -, ma sono dati che devono far riflettere e ci incoraggiano nel messaggio che con i nostri comportamenti salviamo delle vite”.

COVID TEAM A SIRACUSA. Si è tenuto a Siracusa il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Giusi Scaduto, al quale hanno preso parte anche l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e il sindaco del capoluogo, Francesco Italia. L’incontro, preceduto da una nota a firma del primo cittadino, è stato l’occasione per affrontare le criticità emerse nel corso della prima fase dell’emergenza, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca e della nota diffusa alla stampa da parte delle organizzazioni sindacali.