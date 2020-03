Catania, supermercati ad alta tensione

Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Da giorni in molti lamentano le difficoltà di reperire il minimo necessario per il sostentamento delle proprie famiglia, costretti a casa in quarantena forzata senza soldi e senza lavoro. Ieri in un supermercato del centro un uomo si è diretto all’uscita con una busta piena di alimenti volendo pagar solo due prodotti.

Ne è nato un alterco con il responsabile della sicurezza che pur di evitare il furto ha offerto all’avventore del denaro per pagare la spesa. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno ristabilito l’ordine.

Si è scoperto solo dopo che il resto della spesa era frutto di donazioni raccolte dall’uomo davanti al supermercato in questione. Il resto alla fine è stato offerto dal punto vendita.

E non è un caso isolato. Due persone che hanno fatto spesa in un supermercato di Catania e volevano andare via senza pagare sono state bloccate dal personale della struttura e poi identificate dalle forze dell’ordine.

L’episodio è stato reso noto da Uil e UilTucs che chiede che “istituzioni e aziende individuino subito soluzioni di effettiva tutela” per “i lavoratori-eroi dei supermercati”.

“Rivendichiamo, però, anche – aggiungono i sindacati – azioni di assistenza concreta dagli enti pubblici per i cittadini e le famiglie che stanno letteralmente soffrendo i morsi della fame. È tempo di solidarietà, non di egoismi e freddi calcoli. Alle aziende, intanto, sollecitiamo che venga ovunque assicurata la presenza di vigilanti agli accessi dei punti-vendita”.