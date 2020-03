Share Tweet Whatsapp Email

CATANIA – Tornano operativi, da domani, tutti gli uffici di direzione e amministrativi dell’Asp di Catania nella sede centrale di via Santa Maria La Grande che erano stati chiusi per la sanificazione dopo alcuni casi di Coronavirus. Gli uffici sanitari presenti nella stessa struttura hanno ripreso l’attività già il 24 marzo scorso. In tutta la sede, per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, sarà svolta esclusivamente attività di tipo amministrativo senza front-office.