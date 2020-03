Il sindaco di San Giovanni la Punta: “Un morto in una casa di riposo”

Coronavirus . Il primo cittadino Bellia: “Asp ha già disposto tutti i protocolli previsti per gli ospiti”. Positivo un altro medico dell’Umberto I di Siracusa. Da Pavia a Modica in aereo e taxi: grave anziana

“Abbiamo appreso da notizie comunicate dai diretti interessati e non confermate ancora dall’Asp che un soggetto ospite di una casa di riposo del nostro territorio è deceduto e da tampone effettuato post morte è risultato positivo al Covid-19”. Lo afferma, in una nota, il sindaco di San Giovanni La Punta, Antonino Bellia.

“Ho riscontro certo – aggiunge il primo cittadino del paese etneo – che l’Asp ha già disposto nei confronti della casa di riposo tutti i protocolli previsti per gli ospiti, il personale amministrativo e sanitario della struttura. Inoltre ho un riscontro certo che sul nostro territorio sono stati disposti un numero cospicuo di tamponi per accertare altri potenziali casi positivi di nostri concittadini”.

SIRACUSA: POSITIVO UN ALTRO MEDICO OSPEDALIERO. Un medico del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa è risultato positivo al test del Covid-19. E’ il quarto fino ad ora all’interno della struttura ospedaliera. L’Asp ha avviato i controlli sugli altri medici e sugli infermieri del reparto entrati in contatto con lui.

Dieci giorni fa nel reparto di cardiologia dell’Umberto I erano risultati positivi al coronavirus quattro sanitari, tra medici e infermieri. Bisognerà capire quali contatti abbia avuto il medico, che è stato posto in quarantena, con persone che nei giorni scorsi si sono recati al pronto soccorso.

DA PAVIA A MODICA IN AEREO E TAXI: GRAVE ANZIANA. E’ stata trasferita in rianimazione dalla divisione Malattie infettive dell’ospedale Maggiore di Modica la 73enne partita da Pavia domenica scorsa e che ha raggiunto la città ragusana volando da Milano a Catania con scalo a Roma e poi arrivata in taxi a casa sua. Le sue condizioni si sono aggravate e si è reso necessario il suo trasferimento in Rianimazione.

Sulla sua vicenda balzata alla cronaca dopo il video-messaggio su Fb del sindaco di Modica Ignazio Abbate che l’ha accusata di aver violato la quarantena, arriva anche la precisazione del direttore regionale degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera-Servizi assistenza sanitaria naviganti (Usmaf-Sasn), Claudio Pulvirenti: “All’arrivo all’aeroporto di Catania di domenica scorsa, la signora non presentava né linee di febbre, ne ha riferito di stare male al personale dell’aeroporto addetto ai controlli sanitari”. Anche i figli in risposta al sindaco Abbate hanno affermato che “la loro mamma non era affatto in quarantena a Pavia”. Per fare luce su questa vicenda intanto la Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo.