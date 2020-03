Coronavirus: spesa a casa e solidale

Iniziative in tutta la Sicilia . A Catania consegna a domicilio per over 65, malati e disabili: l’elenco dei punti vendita aderenti . A Messina e Ragusa progetto “Scontrino sospeso”. Musumeci: “Controlli sui prezzi per evitare speculazioni”

Solidarietà, spesa a domicilio e controlli sui prezzi dei prodotti alimentari. Anche la Sicilia si è attrezzata, sostenuta dal mondo del volontariato, per prevenire il rischio di contagio facendo uscire da casa meno gente possibile, soprattutto gli anziani, e riducendo le file fuori dai supermercati e davanti alle rivendite di generi alimentari. In più, il governo Musumeci, per evitare che qualcuno approfitti dell’emergenza ha disposto controlli sui prezzi.

SPESA A DOMICILIO A CATANIA. Sono tanti gli esercenti del settore alimentare che hanno risposto all’appello lanciato dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore alle Attività produttive, Ludovico Balsamo, per l’attivazione o l’incentivazione del servizio di spesa a domicilio nel periodo dell’emergenza coronavirus.

Le associazioni di volontariato che collaborano, con attività di acquisto e consegna spesa a domicilio a favore in particolare di persone over 65, ammalate o con disabilità, sono: la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale della Sicilia (www.cri.it/sicilia, cell. 3346940411, tel. 095 434129, 800065510), l’Anpas Sicilia (www.anpas-sicilia.it,tel. 093529407), la Conferenza Regionale Misericordie Sicilia (www.misericordie.it/regioni/sicilia, tel. 095505223), che hanno stipulato un protocollo d’intesa con il Gruppo Arena Decò che faciliterà i volontari nell’accesso ai supermercati per il ritiro e la successiva consegna a casa della spesa, fino al termine dell’emergenza sanitaria. La Croce Rossa Italiana inoltre ha attivato un servizio di distribuzione farmaci, oltre che di alimenti, per gli ultrasessantacinquenni, tutti i giorni dalle ore 8 alle 21 (cell.3346940411).

Questo l’elenco degli esercizi commerciali:

Gourmet Decò via D’Annunzio 119 tel. 095386147;

Maxistore Decò corso Sicilia 50 tel. 095326099;

Iperstore Decò via Acicastello 17 tel. 0957126806;

Superstore Decò via Messina tel. 0957124382;

Maxistore Decò via Pola 37 tel. 0957221553;

Maxistore Decò via Leopardi 82/98 tel. 095374974;

Superstore Decò via Del Rotolo 44/48 tel. 0954039945;

Aloisio Macelleria via Duca degli Abruzzi 81 tel. 095372250 – via Vincenzo Giuffrida 176 tel. 0950933407;

D’Agata Carmelo Macelleria via Vittorio Veneto 110/112 tel 095388413;

Hobbyzoo Ognina, Prodotti per animali, via Messina 623 –tel. 0955872195;

Laviano&Langi Prodotti alimentari tel. 095450626 / 3519040990;

Terre dell’Etna Prodotti alimentari a Km zero tel. 3357085929;

Pescheria gastronomica F.lli Napoli via Torino, 32/34, tel 0957167339, cell 3496165121;

F.lli Alberti Panificio via Giuffrida 186/188/190 tel. 095437230

Macelleria/Salumeria via Giuffrida 196/198 tel. 095430825.

Per ulteriori adesioni all’iniziativa e per informazioni su modalità e chiarimenti riguardo all’attivazione del servizio di consegna spesa a domicilio, è possibile contattare l’assessorato alle Attività produttive attraverso la linea telefonica dedicata 0957425536 o l’indirizzo email: ufficio.consumatori@comune.catania.it.

INIZIATIVA “SCONTRINO SOSPESO”. E’ stata attivata anche a Messina l’iniziativa, partita da Ragusa, per aiutare le famiglie in difficoltà economiche con la campagna denominata “Scontrino sospeso”, attraverso la quale chi non ha la possibilità potrà ottenere un bonus di 30 euro settimanali per gli acquisti di prima necessità. E’ necessario ovviamente che i supermercati sposino l’iniziativa. Il progetto solidale è un’idea del movimento Difesa del Cittadino Ragusa.

Ma come funziona “Lo scontrino sospeso”? I cittadini possono donare ai supermercati aderenti al progetto quote da 5 euro in su, che verranno raccolte in una cassa speciale presso il punto vendita e chiamata “Lo scontrino sospeso”. Con i fondi raccolti si darà vita a speciali bonus da 30 euro per nucleo familiare a settimana, che potranno essere utilizzati presso il punto vendita. Ai consumatori che vorranno usufruire del buono verrà chiesta copia della propria carta identità, copia dello stato di famiglia e la firma della liberatoria sulla privacy. E a ogni utilizzo corrisponderà la firma su una scheda personale, dalla quale si evincerà il numero dei buoni che sono stati utilizzati nel tempo.

I buoni cominceranno a essere elargiti dall’1 aprile 2020, ma fin da subito i punti vendita aderenti all’iniziativa provvederanno a sistemare la cassa e a raccogliere le donazioni dei clienti. Il movimento Difesa del Cittadino, sede di Ragusa, ha invitato le sedi provinciali della Sicilia affinché questo progetto venga replicato in ogni città per creare una rete di solidarietà fondamentale in questo delicato periodo storico. Dopo soli pochi giorni il progetto ha avuto una diffusione capillare in tutta la Sicilia.

CONTROLLI SUI PREZZI DEI GENERI ALIMENTARI. Su disposizione del governatore Nello Musumeci da oggi il Nucleo operativo per la sicurezza agroalimentare del Corpo forestale della Regione siciliana inizierà nelle province dell’Isola controlli a campione sui prezzi dei prodotti del settore.

“Un’operazione – spiega il presidente Musumeci – che tende a tutelare il consumatore in un momento in cui, a causa dell’emergenza provocata dal coronavirus, c’è stata purtroppo una ingiustificata corsa collettiva per riempire le dispense. Non vorremmo che qualcuno ne abbia approfittato per operare inammissibili rincari e vigileremo affinché ciò non accada e per colpire, eventualmente, i trasgressori”. Gli uomini della Forestale opereranno sia sulle piattaforme della grande distribuzione, sia in diversi punti vendita.